توتال الفرنسية توقع اتفاقية مبادئ لتطوير قطاع الغاز والنفط في العراق

أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الإثنين، أن وزارة النفط وقعت اتفاقية مبادئ مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع عملاقة بمليارات الدولارات في قطاعات الغاز والنفط والطاقة الشمسية.

وقال عبد الجبار، في تصريح صحفي، إن الاتفاقية تضمنت إنشاء مجمعات ووحدات لمعالجة الغاز المصاحب واستثماره على مرحلتين بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي ومشروع ماء البحر، وتطوير حقل ارطاوي، وإنشاء مشروع الطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء بطاقة 1000 ميجا واط .

وأكد وزير النفط، أنه تم الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع عملاقة تمثل حاجة للتنمية في البلاد، لافتًا إلى أن المشروع الأهم هو جمع وتكرير الغاز في كافة الحقول خارج اتفاقية غاز البصرة، وهي حقول ارطاوي وغربي القرنة، ومجنون والطوبة و اللحيس التي تحرق كميات كبيرة فيها من الغاز.

وأوضح، أنه تم الاتفاق مع شركة توتال على إنشاء مجموعة منشآت في هذه الحقول مع إنشاء مجمع الغاز المركزي في ارطاوي، بهدف استثمار كامل كميات الغاز المصاحب، مشيرًا إلى أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع التنموية التي ستشهدها البلاد خلال هذه السنة والسنوات اللاحقة.

وقال الوزير العراقي، إن المشروع العملاق الآخر، هو مشروع ماء البحر المتكامل والذي كانت الوزارة تحاول تنفيذه منذ أكثر من 10 سنوات، وأبدت شركة توتال استعدادها لتنفيذه، مؤكدًا أن المشروع الثالث هو مشروع تطوير حقل ارطاوي بهدف تعظيم إمكانيات إمدادات الغاز، واستثمار كامل الكمية من الحقول التي تحتوي على نسب عالية من إنتاج الغاز الطبيعي، والمشروع الرابع انشاء منشآت لإنتاج 1000 ميجا واط من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية .

وأضاف عبد الجبار، أن هذه المشاريع الأربعة، تم توقيع مذكراتها النهائية، وتم الاتفاق على نطاق العمل الفني والتجاري تقريبا، وسيتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وتعتبر هذه المشاريع من أكبر المشاريع التنموية التي تقوم شركة توتال بتنفيذها خارج فرنسا.

ولفت أن هذه المشاريع تمثل أهم الملامح للاقتصاد الوطني كونها تركز على إنتاج الغاز وتكريره واستثماره وإنتاج الطاقة الشمسية.

وذكر أن النقاشات في هذه المشاريع بدأت منذ أكتوبر عام 2020، حيث تم مناقشة الأمور الفنية والتجارية والاقتصادية والمالية للمشاريع الأربعة، مؤكدا أن شركة توتال ستضخ مليارات الدولارات بغية الاستثمار وتحقيق هذه المشاريع .

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، إنه تم اليوم توقيع اتفاقية مباديء ما بين شركة توتال وشركة نفط البصرة وشركة غاز الجنوب لمشروع كبير لاستثمار الغاز في حقل ارطاوي وحقل غرب القرنة وحقل مجنون كمرحلة أولى بطاقة 300 قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى 300 قدم مكعب يوميا أخرى كمرحلة ثانية من حقول خراج نطاق غاز البصرة.

وأضاف أن الوزارة لديها مشاريع أخرى لاستثمار الغاز في محافظتي ميسان وذي قار، وحقل عكاز في الانبار والمنصورية بديالى وهي مشاريع قيد التوقيع والاستثمار في الوقت الحاضر .