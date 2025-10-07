المتحدث باسم حماة الوطن: معاييرنا في اختيار المرشحين تقوم على السيرة الحسنة وخدمة المواطنين

قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن الحزب يخطط للدفع بمرشحيه لانتخابات مجلس النواب في جميع الدوائر على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى الطابع الخاص لها وتنوع المرشحين الذين يمثلون كل أطياف الدولة المصرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "الشارع النيابي" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن معايير اختيار المرشحين بالحزب هي، السيرة الحسنة، والتواجد مع المواطنين، والإلمام بقضاياهم بالدائرة، بالإضافة لدوره في الحياة السياسية ومهنته، مؤكدًا أن الدراسة المتأنية للشارع الانتخابي، وأماكن تواجد وتوزيع أمانات حماة الوطن فى المحافظات على مستوى الجمهورية، هي المحدد لكيفية الدفع على المقاعد وفق الفكر التنموي للدولة المصرية.

وأشار إلى سياسة الحزب المتمثلة في تجنب الإسراف في الدعاية، فالمقصود بها هوالتواجد على مستوى المؤتمرات الشعبية، والحضور الاعلامي بالشارع وعلى مختلف الأوساط الاعلامية، بشكل يسهل على المواطن فهم البرنامج الانتخابي للمرشحين، لضمان التواصل المستمر مع المواطنين، مؤكدًا أن الأولوية هي توجيه الموارد للمشاريع التنموية في الدوائر الانتخابية لنواب الحزب.

وأكد أن الحزب عمل خلال الخمس سنوات الماضية على سياسات توصل خدماته للمواطنين في أنحاء الجمهورية بما يعين على حياة أكثر كرامة وانتاجًا.

وذكر انتشار حماة الوطن بكل المبادرات التنموية حتي حصدت لقب "الحصان الأسود" لهذه الانتخابات، مشيرًا إلى أنه يضع عليه مسؤولية تجاه مواطنيه في الدوائر الانتخابية كافة .