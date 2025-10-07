عبر الدكتور خالد العناني، عن فخره الكبير كونه أول مصري وعربي وثاني إفريقي يشغل منصب مدير عام منظمة اليونسكو، على مدار تاريخ المنظمة الذي يمتد لـ 80 سنة، مشيرا إلى أنه «حلم قديم حاولت فيه مصر كثيرًا بمرشحين أفاضل تنافسوا على مدار عدة انتخابات، ولم نوفق، وكذلك لم يوفق كل أعضاء العالم العربي».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» إن مصر اتبعت نهجًا علميًا للغاية للتقدم لهذا المنصب، مستندة إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بتشكيل لجنة وطنية تعنى بهذا الملف، بناء على مقترح وزارة الخارجية عام 2022 بترشح مصر للمنصب في 2025، والإعلان عن ذلك رسميًا في أبريل 2023.

وأشار إلى صدور توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة، معتبرًا هذا المنصب حقا لمصر كدولة رائدة في مجالات عمل المنظمة ورائدة في السلام.

وأشار إلى أن الحملة الانتخابية التي استمرت لأكثر من 30 شهرًا كانت جادة للغاية، وأدارتها وزارة الخارجية بحرفية عالية عبر وفد دبلوماسي متمكن في باريس عمل بجد، موجها الشكر إلى 65 سفيرًا مصريًا في مختلف دول العالم على دعمهم ومتابعتهم الملف.

وعبر عن فخره بنتيجة التصويت بالحصول على 55 صوتا من إجمالي 57، مؤكدا أن ذلك يعكس رضا جماعيا بترشحه، قائلا: «النتيجة شرف كبير جدًا لي، وشرف لي أنني أمثل دولة بحجم مصر، من نقاط القوة التي ساهمت بشدة في حصولنا على المنصب أنني أمثل دولة بحجم مصر».

واختتم متمنيا لزميله المرشح المنافس من الكونغو؛ كل الخير خلال المرحلة المقبلة، متابعا: «أخذنا الموضوع بجدية تامة وسنواصل العمل بذلك حتى انعقاد المؤتمر العام في 6 نوفمبر، وستزداد هذه الجدية بعد التعيين الرسمي في 15 نوفمبر 2025؛ لنثبت للعالم أن المصريين عندما تعطى لهم الفرصة يعملون بجدية وباحترافية شديدة».

وفاز الدكتور خالد العناني، بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، كأول عربي ومصري يفوز برئاسة المنظمة الأممية، وذلك خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في باريس.