مذكرة تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة القبطية لتشجيع الشباب على العمل الحر

في إطار توجهات الدولة بضرورة تأهيل وتدريب الشباب والفتيات وخريجي الجامعات للحصول على فرص عمل لائقة، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المشروعات القائمة على الأفكار الإبداعية والابتكارية، وحرص جهاز تنمية المشروعات على نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتأهيل الشباب على إقامة وإدارة أعمالهم بنجاح، ورفع معدلات النمو وفرص النجاح في مجال ريادة الأعمال في مصر.

وصرحت نيفين جامع أن الجهاز يحرص على العمل على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في أوساط الشباب من الجنسين، خاصة خريجي الجامعات، وتقديم مختلف أوجه الدعم المالية وغير المالية الواردة في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وذلك لتحفيز الشباب على إقامة مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة المشروعات المعتمدة على الأفكار الابتكارية والإبداعية، وكذلك تطوير أعمالهم القائمة والتوسع فيها، بما ينعكس على نمو مجال ريادة الأعمال في مصر وتعزيز قدرته على خلق المزيد من فرص العمل الجديدة.

وأوضحت جامع أن التعاون بين الجهاز والهيئة القبطية الإنجيلية يأتي في إطار تنسيق الجهود بين الجهات العاملة في مجال ريادة الأعمال من مؤسسات وجمعيات أهلية وكذلك منظمات المجتمع المدني والمبادرات القائمة في مجال تلك المشروعات، وتهيئة المناخ اللازم والبيئة الاستثمارية المواتية لتشجيع ريادة الأعمال، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار، بحيث تصبح اختيارا أساسيا أمام الشباب ونقطة بداية لمستقبل ناجح في مجال المشروعات الصغيرة.

وأشار طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز أن التوسع في نشر فكر العمل الحر من أهم المحاور التي يعتمد عليها الجهاز للتوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة حيث يستهدف الوصول إلى الشباب والفتيات في مختلف المحافظات لتعريفهم بأسس إقامة المشروعات الصغيرة التي تتضمن إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل مما يساعدهم في بدء مشروعات جديدة.

وأضاف شاش أن الشباب الذى يرغب في الاستفادة من هذه الدورات التدريبية يمكنه التوجه لفروع الجهاز في مختلف المحافظات كما يمكنهم الاستفادة من نماذج دراسات الجدوى المتاحة بالجهاز لاختيار المشروعات المناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم والتي تلبى احتياجات مجتمعاتهم كما يتم مساعدتهم بعد ذلك في تسويق منتجات هذه المشروعات من خلال المعارض أو اليكترونيا.

وأكد الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد في استراتيجيته لتطوير وتعزيز ريادة الأعمال على عدد من البرامج التي يتم تقديمها مجانا بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين مثل الجامعات الخاصة والحكومية ووزارتى الشباب والرياضة والقوى العاملة فضلا عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وأضاف أنه يتم من خلال هذه البرامج تأهيل وتدريب الشباب الراغبين فى بدء مشروع جديد أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة مع التركيز على المشروعات الريادية، كما يتم تنفيذ برامج ربط وتكامل المشروعات القائمة على الابتكار والإبداع بسلاسل الإمداد، فضلاً عن برامج تنمية المهارات في مجال التسويق الاليكترونى، وذلك لرفع فرص معدلات النمو والنجاح والتنافسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل عام والمشروعات الريادية بشكل خاص.