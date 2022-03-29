الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير 4 مليارات يورو من أجل دعم الاستثمار في تونس

أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتوفير نحو 4 مليارات يورو لدعم الاستثمار في تونس ومساعدتها على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.



وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسعة أوليفر فاريلي عقب لقائه الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتوفير 4 مليار يورو لدعم الاستثمارات في تونس.



وأوضح المفوض أن الهدف هو مساعدة تونس على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الشغل.



وقال فاريلي "طورنا أفكارا مع حكومتكم (التونسية) نريد تقديم أشياء ملموسة وواقعية ويمكنها أن تغير حياة الناس في تونس".