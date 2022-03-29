 الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير 4 مليارات يورو من أجل دعم الاستثمار في تونس - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 مارس 2022 7:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برايك.. من سيحسم التأهل لكأس العالم من دكار؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير 4 مليارات يورو من أجل دعم الاستثمار في تونس

تونس (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 7:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 7:40 م
أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتوفير نحو 4 مليارات يورو لدعم الاستثمار في تونس ومساعدتها على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسعة أوليفر فاريلي عقب لقائه الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتوفير 4 مليار يورو لدعم الاستثمارات في تونس.

وأوضح المفوض أن الهدف هو مساعدة تونس على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الشغل.

وقال فاريلي "طورنا أفكارا مع حكومتكم (التونسية) نريد تقديم أشياء ملموسة وواقعية ويمكنها أن تغير حياة الناس في تونس".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك