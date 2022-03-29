 انتقال سلس لقيادة محطة الفضاء الدولية من روسيا لأمريكا رغم التوترات على الأرض - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 مارس 2022 7:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برايك.. من سيحسم التأهل لكأس العالم من دكار؟
النتـائـج تصويت

انتقال سلس لقيادة محطة الفضاء الدولية من روسيا لأمريكا رغم التوترات على الأرض

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 7:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 7:11 م

وسط توترات شديدة بين روسيا والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا، سلم رائد فضاء روسي قيادة محطة الفضاء الدولية إلى رائد فضاء أمريكى .

وسلم القائد السابق أنتون شكابليروف القيادة إلى زميله في محطة الفضاء الدولية توماس ماشبيرن في مراسم حضرها كل من كانوا على متن المحطة اليوم الثلاثاء حسبما أظهرت صور مباشرة من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وقال شكابليروف خلال كلمة قصيرة إنه حتى إذا كان الناس على الأرض لديهم "مشكلات" فإن محطة الفضاء الدولية تظل "رمزا للتعاون". وأعرب ماشبيرن عن شكره لشكابليروف قائلا إنه "شرف وفخر" أن يصبح قائدا لمحطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن يعود شكابليروف إلى الأرض غدا الأربعاء على متن كبسولة الفضاء الروسية سويوز مع زميله الروسي بيوتر دوبروف ورائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك