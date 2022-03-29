انتقال سلس لقيادة محطة الفضاء الدولية من روسيا لأمريكا رغم التوترات على الأرض

وسط توترات شديدة بين روسيا والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا، سلم رائد فضاء روسي قيادة محطة الفضاء الدولية إلى رائد فضاء أمريكى .

وسلم القائد السابق أنتون شكابليروف القيادة إلى زميله في محطة الفضاء الدولية توماس ماشبيرن في مراسم حضرها كل من كانوا على متن المحطة اليوم الثلاثاء حسبما أظهرت صور مباشرة من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وقال شكابليروف خلال كلمة قصيرة إنه حتى إذا كان الناس على الأرض لديهم "مشكلات" فإن محطة الفضاء الدولية تظل "رمزا للتعاون". وأعرب ماشبيرن عن شكره لشكابليروف قائلا إنه "شرف وفخر" أن يصبح قائدا لمحطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن يعود شكابليروف إلى الأرض غدا الأربعاء على متن كبسولة الفضاء الروسية سويوز مع زميله الروسي بيوتر دوبروف ورائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هي.