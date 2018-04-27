قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، وارتفاعات وانخفاضات درجة الحرارة، منوهة إلى أن النصف الأول من فصل الربيع يشهد فروقًا كبيرة بين العظمى والصغرى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح الثلاثاء، أن الفروق بين درجات الحرارة في النهار والليل تصل إلى 15 درجة، مشيرة إلى أن الطقس خلال تلك الفترة دافئ نهارًا وبارد ليلًا.

وناشدت المواطنين الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة الليل؛ لأن الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، وشديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى الصباح الباكر، قائلة إن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجة الحرارة، اعتبارًا من يوم الجمعة.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن ارتفاع الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن الطقس اعتبارًا من يوم الجمعة، سيتراوح ما بين حار إلى شديد الحرارة نهارًا وبارد ليلًا.

ولفتت إلى أن المواطنين بإمكانهم تخفيف الملابس نهارًا يوم السبت المقبل؛ لأن العظمى على القاهرة تصل إلى 36 درجة، مطمئنة بأن نسب الرطوبة منخفضة، وهو ما يجعل الإحساس بالحرارة مختلف عن فصل الصيف.

ووجهت نصائح للمواطنين للتعامل مع ارتفاع الحرارة، خلال أول أيام رمضان، تشمل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتناول الطعام بصورة جيدة خلال فترة السحور، وشرب السوائل، مناشدة إياهم اصطحاب قطعة ملابس إضافية وجاكيت، خلال فترات الليل عند الخروج من المنزل.