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المحكمة الرياضية تؤيد غرامة كهربا لصالح الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 2:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 2:00 م

تلقى نادي الزمالك إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" يفيد بتأييد الغرامة السابقة الموقعة على لاعبه السابق محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الأهلي المعار إلى هاتاي سبور التركي، بواقع مليوني دولار.

ويفيد خطاب المحكمة الرياضية الذي تلقاه الزمالك اليوم بزيادة الغرامة بنسبة 5% سنويا تضاف من يونيه 2019 تاريخ السداد الفعلي للغرامة وتحمل طرفي النزاع تكلفة إجراءات التقاضي. 

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا باعتبار أنه فسخ عقده ورحل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم انتقل إلى الأهلي في يناير من العام التالي، رغم توقيعه على عقد جديد مع النادي.


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