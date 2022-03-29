مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص في إطلاق نار في إسرائيل

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قال مسعفون أن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قتلوا في اطلاق نار في إسرائيل اليوم الثلاثاء، في ثالث حادث من نوعه في غضون أسبوع.

وذكر متحدث باسم خدمة الإنقاذ "زاكا" أن شخصا آخر تعرض لإصابات تهدد حياته.

وقالت تقارير إعلامية أن رجلا كان يستقل دراجة نارية فتح النار على مارة في مدينة بني براك قرب تل أبيب.

ويأتي الهجوم بعد مقتل شرطيين ومسلحين اثنين في هجوم في مدينة الخضيرة الساحلية يوم الأحد الماضي.

وقتل أربعة أشخاص أيضا في تفجير إرهابي في مدينة بئر سبع في جنوب إسرائيل الاسبوع الماضي.

وقُتل المهاجم وهو بدوي من صحراء النقب، باطلاق النار عليه من جانب أحد المارة.

وزادت الهجمات من جانب الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية ذات الأغلبية العربية، في الأشهر الأخيرة.

وقتل العديد من الفلسطينيين أيضا في مداهمات إسرائيلية.

وهناك مخاوف من حدوث مزيد من التصعيد خلال شهر رمضان.

ومن المقرر أن يجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت محادثات أمنية مع وزير الدفاع بيني جانتس، وممثلي الجيش والشرطة في البلاد مساء اليوم الثلاثاء.

وغزت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، من بين أراض أخرى، في حرب الأيام الستة في عام 1967.

ويزعم الفلسطينيون أن هذه الأراضي جزء من دولة فلسطينية مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية.



