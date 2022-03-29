وزير خارجية العراق: وفد عربي يزور موسكو والاتحاد الأوروبي لبحث الحرب الأوكرانية

صرح زير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة الاتصال المنبثقة عن جامعة الدول العربية تعتزم القيام بجولة تشمل موسكو والدول الأوروبية من أجل وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الوزير حسين، في مؤتمر صحفي مع نظيره وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن، الذي يزور العراق حاليا، إن "جامعة الدول العربية قررت تشكيل مجموعة اتصال مع الدول التي لها علاقة بظروف الحرب في أوكرانيا، وسيكون لها زيارة إلى موسكو والدول الأوربية للعمل مع الاتحاد الأوروبي لإيقاف هذه الكارثة".

وأضاف أن" العراق يعمل من خلال علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي للوصول إلى موقف من الحرب الروسية الأوكرانية والمساعدة الدولية لإيقاف هذه الكارثة الإنسانية والاقتصادية".

وذكر أن "هناك أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني وأكثر من ستة ملايين نازح من جراء هذه الحرب، ونحتاج إلى جهود مكثفة لإيقاف هذه الكارثة".

ودعا وزير الخارجية العراقي لوكسمبورج إلى التدخل لدى دول الاتحاد الأوروبي بشأن رفع العقوبات عن شركة الخطوط الجوية العراقية فضلا عن تطوير مجالات التعاون الثنائي ومعالجة قضية النازحين العراقيين في دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد وزير خارجية لكسمبورج أن بلاده قدمت النصح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيقاف الحرب، مرحبا بكل الجهود الدولية لحل هذه المشكلة.

وقال إن هذه الحرب ليست من ثقافة المجتمع الدولي وهي ليست حلا وهناك مئات آلاف من المدنيين بلا طعام وكهرباء ويعيشون في معاناة ومدنهم محاصرة بالقوات العسكرية.

وأضاف :"هناك أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني ونحن استقبلنا اللاجئين ولايمكن أن نوافق بما يجري في أوكرانيا ، وكل الجهود لإيقاف هذه الحرب مرحب بها".

وذكر الوزير أسيلبورن أن بلاده تعمل على تطوير علاقاتها مع العراق وتعمل على إلغاء العقوبات على الطيران العراقي ، قائلا "نحن مستمرون بتقديم الدعم لحل معاناة الايزيديين في العراق".