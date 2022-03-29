وزير الزراعة: موسم القمح المحلي في أفضل حالاته هذا العام

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تمتلك احتياطيًا من القمح يكفي لمدة 4 أشهر، بحسب تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن الموسم المحلي هذا العام في أفضل حالاته.

وأضاف القصير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الظروف المناخية جيدة جدًا، قائلًا إن الحصاد قد يتأخر أسبوع أو أسبوعين؛ حتى تنضج حبة القمح بصورة جيدة.

وأشار إلى زراعة 3 ملايين و650 ألف فدان بمحصول القمح، الأمر الذي يتيح إنتاجية بمقدار 10 ملايين طن، متوقعًا أن تستلم الوزارة ما بين 5 إلى 6 ملايين طن قمح من المزارعين والفلاحين هذا العام.

وذكر وزير الزراعة، أن السعة التخزينية والمشروع القومي للصوامع، تسمح بتخزين الكميات المذكورة، منوهًا إلى الوضع الذي شهدته الدولة في عام 2014، وتخزين القمح في شون ترابية تهدر 20% من القمح وتؤدي إلى جودة أقل.

ولفت إلى أن السعة التخزينية ارتفعت من مليون ونصف المليون طن في عام 2014، إلى ما يزيد عن 5.5 مليون طن، مشيدًا بدور المشروعات القومية خلال الفترة الماضية، وجهود الدولة المبذولة لاستيعاب الزيادات في الإنتاج.

وأوضح أن الدولة كانت سباقة في إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية، مستشهدًا بتقديم تيسيرات للفلاح تشمل زيادة سعر توريد القمح بـ100 جنيه، والحافز الاستثنائي الذي وجه به الرئيس السيسي بمقدار 65 جنيهًا، وإقامة نقاط الاستلام قريبة من مواقع الفلاحين.

واستطرد: «هناك أكثر من 400 نقطة لاستلام القمح، وسيتم دفع الأموال نقدًا للمزارعين وخلال 48 ساعة كحد أقصى، الأمر الذي يضمن تقديم كل الدعم والسهولة والتيسير في الاستلام»، مختتمًا: «الفلاح يورد 12 أردبًا للفدان كحد أدنى، سنكون سعداء إذا ورّد الكمية بالكامل، وكدولة نستلم القمح ثم نعيده مرة أخرى للمواطن في خبز مدعوم ونتحمل عنه عبء الطحن والتخزين».