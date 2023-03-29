محيي إسماعيل: لم أتخلٍ عن كبريائي لمشاركتي مع رامز جلال ومحمد رمضان في أفلامهما

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أكد الفنان محيي إسماعيل، أنه لم يندم لمشاركته لرامز جلال، ومحمد رمضان في أفلامهما.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "أنا والقناع"، عبر قناة "الحياة"، أن مشاركته لنجوم من الشباب لم تقلل من قيمته الفنية عقب مشاركته لكبار الفنانين في أفلام مختلفة.

وتابع: "لم أتخلٍ عن كبريائي بمشاركة النجوم الشباب زي محمد رمضان ورامز جلال هما ناس طبيعين وإحنا منسجمين مع بعض".

وأضاف أن محمد سعد قدم في الكوميديا أدوارا هامة لم يقدمها سمير غانم، أو عادل إمام، مردفا: "محمد سعد أضاف حاجات كوميديا للأطفال والكبار معملهاش عادل إمام وسمير غانم".

وأكد أنه له ليس شخصية مثالية كما يقول البعض، موضحا: "مفيش حد مثالي.. ولكن كل فنان له بصمة خاصة".

وكشف عن روايته "المخبول"، قائلًا: "لدي رواية أدبية وكانت تتنبأ بالثورة، وهناك رواية أخرى وهي جراح النفوس، وتم ترجمتها وتشارك في مسابقة دولية".