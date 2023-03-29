محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع تطوير شارع أحمد أبو سليمان

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إشارة بدء تنفيذ مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان بنطاق حي شرق، بعد استكمال وإدخال المرافق بالشارع.

وقال الشريف، إن شارع أبو سليمان يُعد ضمن أحد أهم الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية للطرق ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتكلفة تبلغ ٢٠ مليون جنيه، ويربط بين محور المحمودية حتى شارع مصطفى كامل بطول كيلو مترين وعرض ٢٠ مترا في الاتجاهين، ويخدم قطاعا عريضا من المواطنين، وذلك بعد معاناة أهالي المنطقة والتي دامت لسنوات وتأخر تطويره؛ بسبب عدم وجود المرافق بالشارع من قبل.

والتقى المحافظ، بالمواطنين واستمع إليهم، مُوضحًا أن الرصف تأخر بسبب الانتهاء من استكمال كل الموافق في الشارع.

وأثنى على المشاركة والخدمة المجتمعية السباقة التي تقوم بها الجهات المشاركة، من مديرية الطرق والنقل والحي، بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد أن شارع أحمد أبو سليمان يعد من أهم الشوارع التي تحتاج إلى رصف طبقا لاحتياجات المواطنين بالمنطقة، ورصفه يساعد على انفراجة كبيرة بحركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة.

وشدد الشريف، على المختصين بضرورة رصف الشارع وإتمام الأعمال بأعلى كفاءة وطبقا للمواصفات والقياسات التي تم وضعها، مطالبا بإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، ليجد المواطن تطورا ملموسا، وتنتهي مشكلة الزحام بمنطقة سكنية هامة كون الشارع يربط بين شارعين من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، وأمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل.