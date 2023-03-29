رئيس دولة الإمارات يعين الشيخ خالد بن محمد وليا لعهد أبوظبي

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، مرسوما أميريا بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، بتعيين خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد في الإمارة.

وبحسب وكالة "وام"، فقد أصدر رئيس دولة الإمارات، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما أصدر رئيس دولة الإمارات مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، كما أصدر مرسوما أميريا بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.