 بعد وقوعها ضحية لمقلب رامز جلال.. منه فضالي: فرحانة في إيمان العاصي - بوابة الشروق
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بعد وقوعها ضحية لمقلب رامز جلال.. منه فضالي: فرحانة في إيمان العاصي


نشر في: الأربعاء 29 مارس 2023 - 7:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2023 - 7:59 م

أبدت الفنانة منة فضالي سعادتها بوقوع الفنانة إيمان العاصي ضحية لمقلب رامز جلال هذا العام في برنامجه "رامز نيفر إند".

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا فرحانة في إيمان العاصي يا جماعة، أخيرا حد حياخد بحقنا من دلال فتح الله، برافو يا رامز والله".

يذكر أن إيمان العاصي ومنة فضالي يشتركان معا في بطولة مسلسل" جعفر العمدة" مع الفنان محمد رمضان، الذي تدور قصته حول رجل يتزوج من أربعة وتلعب إيمان دور دلال الزوجة الثانية، بينما منة تلعب دور نرجس الزوجة الثالثة.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في البطولة كل من مي كساب وزينة وهالة صدقي.

 

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