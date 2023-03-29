وكيل تعليم بني سويف يحيل إدارة مدرسة الشهيد خالد مصطفى محمد الابتدائية للتحقيق

تفقد محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأربعاء، مدارس الشهيد خالد مصطفى محمد الابتدائية بنات، ومدرسة السلطاني الإعدادية المشتركة، وبني قاسم الابتدائية بنات، والشهيد عمرو فتحي عبدالغني بنين بإدارة تعليم ببا.

وتضمنت الزيارة تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، كما التقى وكيل الوزارة عددا من الطلاب وأجرى معهم حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية، واستعدادات الطلاب لامتحان شهر مارس، كما تابع سجلات المدرسة من حضور وانصراف، وسجلات الأمن، والإجازات، وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

وخلال زيارته لمدرسة الشهيد خالد مصطفى محمد الابتدائية بنات قرر وكيل الوزارة إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ للتراخي وعدم المتابعة الجادة للمدرسة، مشددا على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة، والتأكيد على نظافة دورات المياه؛ حرصاً على سلامة الطلاب، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة؛ لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية، مؤكداً أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.

وفي نفس السياق، كرم وكيل الوزارة مدير مدرسة السلطاني الإعدادية المشتركة، ومعلمي التربية الرياضية؛ وذلك لانضباط العملية التعليمية، والتزام الإشراف اليومي، وانضباط المعلمين داخل الفصول، معرباً عن تقديره ودعمه لإدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس على انتظام العمل والجهد المبذول، والعمل على تحسين مستوى الطلاب العلمي وتنفيذ الأنشطة المختلفة، لافتاً إلى أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتشجيع وتكريم المتميزين، وعقاب المقصرين لتحقيق الانضباط والنهوض بالعملية التعليمية.