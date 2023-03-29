انطلاق بطولة زد الدولية بمشاركة 4 أندية أوروبية كبرى

انطلاق بطولة زد الدولية تحت 18 سنة 3 أبريل المقبل بمشاركة 4 أندية أوروبية كبرى مع زد اف سي والأهلي القاهرة 29 مارس 2023 ينظم نادي زد الرياضي بطولة كرة قدم دولية بملاعبه بالقاهرة الجديدة لمواليد 2006، بمشاركة 6 أندية منها 4 فرق أوروبية كبرى وهم أستون فيلا الإنجليزي، وفينورد الهولندي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، وباناثينايكوس اليوناني، إضافة إلى نادي زد اف سي، والأهلي من مصر، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 8 أبريل المقبل.

يأتي تنظيم البطولة في إطار استراتيجية نادي زد الرياضي لتطوير كرة القدم المصرية، من خلال تنظيم بطولات عالمية بمشاركة كبرى الأندية بما يسهم في تطوير مستوى اللاعبين المصريين ودعم تبادل المهارات والخبرات الرياضية مع مختلف الجنسيات، وإبراز قدرة الرياضة المصرية على تنظيم بطولات دولية كبرى في ظل ما تتميز به من منشآت رياضية على أعلى مستوى، وخبرات إدارية قادرة على تنظيم الفعاليات العالمية.

وقررت الإدارة المشرفة على تنظيم البطولة، تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم الأولى فرق زد اف سي وأستون فيلا وباناثينايكوس، وتضم الثانية فرق الأهلي وفينورد وفيتوريا جمياريش، على أن يتم تأهل الفريقين الحاصلين على المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى النصف نهائيات، ومن ثم سيتقابل كلا الفريقين الفائزين في الدور النهائي للمنافسة على الفوز بالنسخة الأولى من البطولة، كما سيتم منح جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف ، يتم تحديدهم من قبل اللجنة الفنية للبطولة.

ومن الجدير بالذكر ان بطولة زد الدولية تحت 18 سنة ستقام بملاعب نادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة، والذي يعتبر من أحدث المنشآت الرياضية في مصر، والمشيد على مساحة 40 فدانًا بمنطقة التجمع الخامس، مما يجعله أحد أكبر الأندية بشرق القاهرة، وتم تصميم النادي وفقًا لأحدث المعايير الدولية الرياضية، ويضم مجمع ملاعب لكرة القدم به 5 ملاعب بمساحات متنوعة بالإضافة إلى ملعبين ذات الاستخدامات المتعددة ، ومجمع تنس وبادل يضم 8 ملاعب تنس و6 للبادل تنس ومضمار للجري.