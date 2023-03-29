السلطات الدنماركية تنتشل جسما قرب خط غاز نورد ستريم 2

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استعادت الدنمارك جسما من قاع بحر البلطيق قرب خط غاز نورد ستريم 2، الذي لحقت به أضرار خلال عملية.

وأشار تحقيق إلى أن الجسم، الذي تم انتشاله من عمق 73 مترا، يبدو أنه عوامة دخان فارغة تم استخدامها لإرسال إشارة مرئية، وفقا لهيئة الطاقة الدنماركية.

وذكرت السلطات الدنماركية أن الجسم، عبارة عن أسطوانة طولها 40 سنتيمترا، ولا تمثل خطرا أمنيا.

وذكرت هيئة الطاقة أن ممثلا من الشركة المالكة لنورد ستريم 2، وكان حاضرا خلال عملية الانتشال.

وتعرض خطا أنابيب نورد ستريم 1 و2 لضرر بالغ جراء انفجارات في أواخر سبتمبر الماضي تسببت في أربعة ثقوب في الخطين قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية.

وينقل الخطان الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا ويمران تحت مياه البحر.

ويعتقد على نطاق واسع أن الانفجارات عمل تخريبي، إلا أنه لم يتضح حتى الآن الطرف الذي نفذ الهجوم.

وتجري كل من ألمانيا والسويد والدنمارك تحقيقات للوقوف على ملابسات الهجوم.

وبعد فترة قصيرة، نسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم إلى "الأنجلوساكسونيين"، أي الولايات المتحدة وبريطانيا.