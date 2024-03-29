بيليكانز يعود للانتصارات عبر بوابة باكس في دوري السلة الأمريكي

عاد نيو أوريليانز بيليكانز إلى طريق الانتصارات في بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة للرجال (إن بي أيه)، الذي غاب عنه في المرحلة الماضية للمسابقة.

وحقق بيليكانز فوزا مثيرا على ضيفه ميلواكي باكس بنتيجة 107 / 100، في المباراة التي أقيمت بينهما في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وارتدى زيون ويليامسون ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله 28 نقطة خلال اللقاء، من بينها 5 نقاط حرة من إجمالي 6 رميات سددها خلال الدقائق الثلاثة الأخيرة من عمر المباراة، ليقود فريقه بيليكانز لاستعادة اتزانه سريعا عقب خسارته المباغتة أمام ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر في المرحلة الماضية للمسابقة.

وأحرز سي جيه ماكولوم 25 نقطة، فيما أضاف زميله جوناس فالانسيوناس 17 نقطة، بالإضافة لقيامه بعشر متابعات تحت السلة لمصلحة بيليكانز، الذي حقق فوزه السادس في مبارياته الثمانية الأخيرة بالبطولة.

وواصل أتلانتا هوكس صحوته في المسابقة، عقب تحقيقه فوزه الرابع على التوالي بالبطولة، إثر انتصاره المثير على ضيفه بوسطن سلتيكس بنتيجة 123 / 122، بعد اللجوء للوقت الإضافي.

وكانت هذه هي الهزيمة الثانية على التوالي لسلتيكس على يد هوكس في غضون 72 ساعة فقط، بعدما سبق أن خسر أمامه صباح الثلاثاء الماضي بنتيجة 120 / 118 على صالة (فيليبس أرينا)، التي استضافت لقائهما الأخير أيضا.