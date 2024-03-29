 حزب العدل يحتفي بيوم المرأة ويكرم أبطال حرب 10 رمضان في الإسكندرية - بوابة الشروق
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حزب العدل يحتفي بيوم المرأة ويكرم أبطال حرب 10 رمضان في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 10:54 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 10:54 م


نظمت أمانة حزب العدل في الإسكندرية، أمسية رمضانية احتفالا بـ"يوم المرأة"، حضرها عبد العزيز الشناوي، رئيس المكتب السياسي، والنائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام الحزب، ومعتز الشناوي، المتحدث الرسمي، وحسين هريدي، مساعد رئيس الحزب.

وخلال الاحتفالية، تحدث القس باسيليوس فؤاد، كاهن كنيسة العذراء بالعصافرة، عن فضل المرأة ومكانتها في الدين المسيحي وفضل شهداء الدفاع عن الأرض، ممن ضحوا بأرواحهم حتى نحيا جميعا، وذلك وفقا لبيان صحفي، اليوم الجمعة.

كما تحدث الشيخ الدكتور أحمد رشاد، مدير مكتب وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، حول فضل المرأة في الإسلام ومكانتها كأم وزوجة وعماد دائم للأسرة، وعن فضل الشهداء وتضحياتهم المستمرة عبر التاريخ القديم والحديث.

واختتم اللقاء بتكريم الدكتور فريد شوقي أمين الحزب في الإسكندرية، وسلوى عثمان، أمينة المرأة؛ لبعض من السيدات اللاتي أسهمن في إثراء المجتمع السكندري، وبعض من أبطال حرب 10 رمضان عام 1973.

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