قال الفنان ياسر جلال، إنّ تعوَّد على تقديم الأدوار الصعبة ولا يحب أن يكون ممثلا مُدلَّلًا.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، عُرضت مساء الخميس، في معرض حديثه عن مسلسل جودر الذي يعرض في سباق دراما رمضان 2024

وأضاف أنّ همّه لا يتمثل في النجومية أو المادة، لكن ما يهمه هو إتقان عمله ويؤدي دورًا يرضى عنه، مشيرًا إلى أن الفيصل بالنسبة له أن يشعر بالرضا عن دوره بغض النظر عن إشادة الآخرين به.

ولفت إلى أن أعمال تصوير مسلسل جودر مستمرة حتى نهاية شهر رمضان الماضي، موضحًا أنهم يعملون أيضًا على الجزء الثاني للمسلسل ليكون بعد عيد الفطر.

وأشاد بعدد من الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال شهر رمضان، مثل مسلسل الحشاشين وأشغال شاقة.

وأشاد خصيصا بمسلسل «الحشاشين» باعتباره أكثر مسلسل تابعه خلال شهر رمضان، موجها التحية للفنان كريم عبد العزيز عما قدمه خلال العمل.