 ياسر جلال: النجومية ليست همّي.. ولا أن أكون ممثلا مُدلَّلًا - بوابة الشروق
الجمعة 29 مارس 2024 1:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ياسر جلال: النجومية ليست همّي.. ولا أن أكون ممثلا مُدلَّلًا

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 1:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 1:10 ص

قال الفنان ياسر جلال، إنّ تعوَّد على تقديم الأدوار الصعبة ولا يحب أن يكون ممثلا مُدلَّلًا.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، عُرضت مساء الخميس، في معرض حديثه عن مسلسل جودر الذي يعرض في سباق دراما رمضان 2024

وأضاف أنّ همّه لا يتمثل في النجومية أو المادة، لكن ما يهمه هو إتقان عمله ويؤدي دورًا يرضى عنه، مشيرًا إلى أن الفيصل بالنسبة له أن يشعر بالرضا عن دوره بغض النظر عن إشادة الآخرين به.

ولفت إلى أن أعمال تصوير مسلسل جودر مستمرة حتى نهاية شهر رمضان الماضي، موضحًا أنهم يعملون أيضًا على الجزء الثاني للمسلسل ليكون بعد عيد الفطر.

وأشاد بعدد من الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال شهر رمضان، مثل مسلسل الحشاشين وأشغال شاقة.

وأشاد خصيصا بمسلسل «الحشاشين» باعتباره أكثر مسلسل تابعه خلال شهر رمضان، موجها التحية للفنان كريم عبد العزيز عما قدمه خلال العمل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك