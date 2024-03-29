واشنطن بوست: الإدارة الأمريكية سمحت بتزويد إسرائيل بقنابل وطائرات مقاتلة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سمحت خلال الأيام الأخيرة بتزويد إسرائيل بقنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات.



ووفقًا لمسؤولين في البنتاجون ووزارة الخارجية مطلعين على الأمر، "تشمل حزم الأسلحة الجديدة أكثر من 1800 قنبلة بوزن 2000 رطل و500 قنبلة بوزن 500 رطل".



يذكر أن القنابل التي تزن 2000 رطل كانت ذات صلة بأحداث سابقة أدت إلى وقوع ضحايا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.



كما نقلت الصجيفة عن مسؤول أمريكي قوله إنهم مستمرون بدعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وإن إخضاع المساعدات لشروط لم يكن من سياستنا.



كما قال مسؤولون أمريكيون إن الخارجية سمحت بنقل 25 طائرة "إف-35 أيه" ومحركات بقيمة 2.5 مليار دولار لإسرائيل.



لكن المسؤولين قالوا إن القنابل والمقاتلات المنقولة إلى إسرائيل وافق عليها الكونجرس قبل سنوات، بحسب الصحيفة.



*زيارة مؤجلة إلى واشنطن



وكان بايدن قد طلب من نتنياهو إرسال فريق من المسؤولين الأمنيين إلى واشنطن هذا الأسبوع للاستماع إلى المقترحات الأمريكية للحد من إراقة الدماء. وألغى نتنياهو الزيارة بعد أن رفضت الولايات المتحدة استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، لكنه لم يدن حماس.



وقال البيت الأبيض إن "المسؤولين الإسرائيليين لم يهدئوا المخاوف الأمريكية بشأن العملية الوشيكة في رفح، لكنهم اتفقوا على تحديد موعد جديد للاجتماع في واشنطن".



*توترات أمريكية إسرائيلية



تأتي التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة في الوقت الذي تتصارع فيه الإدارة الأمريكية مع الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار ورد الفعل السياسي المحلي الذي يواجهه الرئيس جو بايدن من الناخبين الذين يحتاجهم لإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.



وكان بايدن قد انتقد حكومة نتنياهو لعدم تعاملها مع الأزمة الإنسانية في غزة كأولوية، مشددا على أنه يجب على إسرائيل ألا تستخدم المساعدات "كورقة مساومة سياسية". كما أججت نية إسرائيل شن هجوم بري على رفح الفلسطينية، الخلافات بين البلدين، حيث حاولت الإدارة الامريكية ثني الحكومة الإسرائيلية عن الأمر، إلا أن الأخيرة تصر على ذلك.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستمضي قدما في عملية برية في رفح "بدعم أمريكي أو بدونه"، مضيفا "لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول إلى رفح والقضاء على فلول الكتائب هناك"، على حد زعمه.



جاءت تصريحات نتنياهو بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل خلال جولته السادسة للمنطقة منذ بدء الحرب، والذي حذر فيها من الهجوم البري الإسرائيلي المحتمل على رفح.