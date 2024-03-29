انطلاق مسيرات عيد الفصح السلمية التقليدية في ألمانيا

يشارك عدة آلاف في مسيرات عيد الفصح التقليدية في ألمانيا، والتي يعود تاريخها إلى حركة السلام في القرن الماضي، حيث يخرج الناس إلى الشوارع في مدن كيمنتس وجوترسلوه وجروناو وبيبيراخ في يوم الجمعة العظيمة.

وقالت الشبكة المشرفة على تنسيق المسيرات في جميع أنحاء البلاد في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن المشاركين في المسيرة دعوا هذا العام إلى إنهاء القتال وبدء مفاوضات السلام في أوكرانيا وكذلك في قطاع غزة.

وبحسب المجموعة، خرج نحو 250 شخصا إلى الشوارع في مدينة كيمنتس الشرقية، بينما تجمع نحو 60 شخصا في مطار عسكري سابق في جوترسلوه، وفقا للشرطة.

ومن المقرر تنظيم غالبية المسيرات يوم غد السبت، مع التخطيط لنحو 70 تحركا في جميع أنحاء البلاد، بدءا من مسيرة في منطقة راين-الرور الغربية، التي تقود المشاركين تقليديا عبر عدة مدن في جميع أنحاء المنطقة المكتظة بالسكان على مدى عدة أيام.

ومن المقرر أيضا تنظيم مسيرات في بون وبريمن ودويسبورج وهانوفر ولايبتسيج وميونخ وشتوتجارت ومدن أخرى.

وخرجت مسيرات عيد الفصح من رحم حركة السلام الأوروبية في القرن الماضي التي دعت إلى نزع السلاح النووي والاحتجاج على سباق التسلح ، مع أول مسيرة عيد الفصح التي عقدت في بريطانيا في عام 1958.