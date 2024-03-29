قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدد أداء اليمين الدستورية صباح يوم الثلاثاء الثاني من أبريل المقبل بمجلس النواب، موضحا أن خطاب الرئيس سوف يركز على جوانب المرحلة الجديدة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية داخليا وخارجيا.

وأضاف خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن خطاب الرئيس يهدف إلى التأكيد على ثوابت الدولة والمشاركة الاجتماعية في صناعة القرار ووضع الأسس العملية للمسار الاقتصادي، ومنح القطاع الخاص رؤية أوسع خلال الفترة المقبلة، معقبا: «أستطيع القول إن هناك تصحيحا للمسار في ضوء الأحداث التي شهدتها مصر الفترة السابقة».

وذكر أن خطاب الرئيس سوف يمثل نقلة نوعية في مسار العمل السياسي والتنفيذي، لافتا إلى توجه الرئيس السيسي في أعقاب إلقاء الخطاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة لرفع العلم المصري عليها، كما ستشهد الجولة زيارة النصب التذكاري الجديد.

وتوقع أن يتم تشكيل حكومة جديدة في حال استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس للوزراء لا سيما أن الدستور لا يلزم بتغيير الحكومة مع بدء ولاية رئاسية جديدة، قائلا: «من المؤكد أننا سنكون أمام وزارة جديدة حال استمرار الدكتور مدبولي بمنصبه، وإذا ما كلفه الرئيس السيسي بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة سنرى وجوها جديدة يعهد إليها بمهام محددة».

وأضاف أن التغيير الوزاري الجديد يستند إلى تقارير الأجهزة الرقابية ومدى نجاح كل وزير في تحقيق ما أسند إليه من مهام خلال فترة ولايته، مؤكدا أنه «سيطيح بالعديد من الوزراء ممن لم يحققوا المطلوب ليحل مكانهم عناصر جديدة متميزة».