آرنولد شوارزنيجر يعرب عن استعداده لتصوير مسلسل بعد عملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب

قال الممثل آرنولد شوارزنيجر إنه "مستعد لتصوير" الموسم الثاني من مسلسل "فوبار" الذي يعرض عبر منصة نتفليكس الشهر المقبل، رغم خضوعه لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب مؤخرا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".



وذكر شوارزنيجر في البث الصوتي "آرنولدز بامب كلاب" أنه خضع للعملية بعدما اكتشف الأطباء نسيجا ندبيا من جراحته السابقة بالقلب بسبب مشكلة وراثية تسمى الصمام الأورطى ثنائي الشرف.



وطمأن شوارزنيجر معجبيه على صحته عبر تطبيق إنستجرام، وقال: "تلقيت الكثير للغاية من الرسائل الودية من جميع أنحاء العالم."



وقام شوارزنيجر ببطولة الموسم الأول من مسلسل "فوبار" الذي تعرضه نتفليكس، وتدور أحداثه حول عميل بالاستخبارات المركزية الأمريكية، على وشك التقاعد ولكنه يكتشف سرا عائليا فيضطر إلى العودة للخدمة للقيام بمهمة أخيرة.