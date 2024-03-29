روساتوم الروسية ودي بي ورلد الإماراتية تعملان على تنمية شحن الترانزيت عبر ممر الملاحة الشمالي

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تخطط شركة "روساتوم" الروسية، لتنفيذ برنامج طويل الأجل مع "دي بي ورلد" الإماراتية لشحن البضائع بواسطة الحاويات عبر ممر الملاحة الشمالي الروسي، وفق موقع قناة "روسيا اليوم".

وقال المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف للصحفيين اليوم الجمعة: "نستهدف مع شركائنا العرب تشكيل تحالف لتنمية شحن الترانزيت عبر ممر الملاحة الشمالي، ونسعى لتطوير برنامج ضخم طويل الأمد بمشاركة "دي بي ورلد" لتنمية الشحن عبر الممر، وفي الدرجة الأولى ترانزيت الحاويات".

وفي العام الماضي أسست "روساتوم" بالتعاون مع "دي بي ورلد" شركة لتطوير ممر الملاحة الشمالي بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"دي بي ورلد" سلطان أحمد بن سليم في وقت سابق إلى أن الشركة تطور مسار شحن الترانزيت حيث سيكون أسرع بنحو 40% من طوكيو إلى لندن قياسا بالشحن عبر قناة السويس.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع حجم حركة سنوي يصل إلى 800 ألف حاوية مكافئة، ومن المقرر بناء سفن لحاويات شحن البضائع عبر الممر، حسب التقرير.

وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ، وتعمل روسيا بخطى حثيثة على تطويره، حيث تواصل تصنيع عدد إضافي من كاسحات الجليد لمرافقة السفن التجارية، ورفد أسطولها الأكبر عالميا من الكاسحات، وفق التقرير.

ومن المتوقع أن يصبح ممر الملاحة الشمالي طريقا تجاريا رئيسيا بين أوروبا وآسيا.