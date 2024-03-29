المرصد السوري: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على سوريا إلى 42 قتيلا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة قتلى الضربات الجوية الإسرائيلية على مدينة حلب السورية إلى 42، من بينهم 6 عناصر من "حزب الله" الموالي لإيران.



وقال المرصد، الذي يقع مقره في لندن: "إن هذه هي الضربة الإسرائيلية الأعنف على سوريا في السنوات الثلاث الأخيرة".



وأضاف، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مستودعاً للأسلحة تابعاً لحزب الله اللبناني في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي، كما استهدفت معامل الدفاع في السفيرة، ودوت انفجارات في منطقة كفرجوم غرب حلب.



وأضاف أن الدفاع الجوي اطلق رشقات صاروخية للتصدى للهجمات الإسرائيلية.



وتعد هذه الحصيلة من القتلى من قوات النظام هي الأعلى خلال الضربات الإسرائيلية السابقة التي طالت مناطق سورية.



كانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نقلت عن مصدر عسكري سوري أن "العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".



كانت إسرائيل قد استهدفت مساء أمس الخميس منزلا في بلدة البحدلية جنوب العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وأصيب خمسة آخرون يتبعون حزب الله اللبناني الموالي لإيران.



وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 26 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 18 منها جوية و8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 51 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.



وتسببت تلك الضربات بمقتل 79، من بينهم 9 من الحرس الثوري الإيراني و12 من حزب الله.