أفاد بيان عراقي، اليوم السبت، بأن ناقلة نفط عراقية تعرضت لحادث اصطدام خفيف في أحد أرصفة ميناء أم قصر شمالي الخليج بمحافظة البصرة.

وذكر بيان لشركة ناقلات النفط العراقية "أنه بتاريخ 29 مارس/آذار الحالي تعرضت ناقلة نفط لحادث اصطدام طفيف، دون وقوع أضرار بشرية واقتصرت الأضرار على جوانب فنية بسيطة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الشركة العامة لموانئ العراق حيث تعمل الفرق الفنية المختصة على تقييم الوضع وإجراء الإصلاحات اللازمة لضمان استمرار العمليات البحرية بأمان".

وذكر البيان "أن هذه الحوادث واردة في العمليات البحرية العالمية نتيجة لعوامل تشغيلية مختلفة ويتم التعامل معها وفق إجراءات السلامة المعتمدة دوليًا وتواصل الشركة التزامها بتطبيق متطلبات المنظمة البحرية الدولية".

وجدد الشركة إلتزامها بالحفاظ على سلامة الممرات المائية وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة لضمان استمرارية العمليات البحرية وفق المعايير الدولية.