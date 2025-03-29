نيوكاسل ينافس برشلونة على صفقة مهاجم ليل

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انضم نيوكاسل يونايتد إلى قائمة من الأندية الإنجليزية المهتمة بضم أحد المهاجمين البارزين في الدوري الفرنسي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نيوكاسل أبدى اهتمامه بضم جوناثان ديفيد مهاجم ليل، خاصة بعد تألقه هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 7 أهداف.

يأتي ذلك في ظل اهتمام ليفربول، مانشستر يونايتد، تشيلسي، آرسنال، توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد بضم المهاجم الكندي.

ومنذ انضمامه إلى ليل عام 2020، نجح ديفيد في تسجيل 107 أهداف خلال 224 مباراة مع الفريق الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن الأندية المهتمة بضم مهاجم ليل، تواصلت بالفعل مع ممثليه، لبحث مدى إمكانية التعاقد معه.

وارتبط اسم اللاعب أيضا بالثنائي الإسباني برشلونة وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى عملاقي الدوري الإيطالي، إنتر ميلان ويوفنتوس.

وينتهي عقد صاحب الـ25 عاما مع ليل في يونيو المقبل، مما يعني إمكانية رحيله مجانا لأي ناد.