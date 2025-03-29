ستراسبورج يقسو على ليون في الدوري الفرنسي

حقق فريق ستراسبورج فوزًا كبيرًا على ضيفه ليون 4-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الفرنسي "ليج أ".

ورفع ستراسبورج رصيده إلى 46 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس، بفارق نقطة عن ليون صاحب المركز السادس.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة حتى الدقيقة 55 ليفتتح ستراسبورج التسجيل عن طريق أندري سانتوس، وفي الدقيقة 60 سجل ديلاني باكوا الهدف الثاني للفريق المضيف.

وبعد دقيقتين من اهتزاز شباكه بالهدف الثاني، سجل ليون الهدف الأول عن طريق كورينتن توليسو، قبل أن يعود ستراسبورج للتسجيل مجددا في الدقيقة 73 عن طريق إيمانويل إميجا.

وفي الدقيقة 89 سجل سام أموميو الهدف الرابع لستراسبورج، فيما سجل ليون هدفه الثاني عن طريق جيورجيوس ميكاوتدزي من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.