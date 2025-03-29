حماس: مستعدون بشكل كامل لتسليم إدارة غزة للجنة الإسناد المجتمعي

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس الدكتور سهيل الهندي، استعداد الحركة بنسبة 100% لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة إسناد مجتمعي تتولى شئونه.

وقال في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، إنّ حماس أبلغت الوسطاء بما وتحديدًا مصر بالاستعداد لتسليم غزة إلى لجنة إسناد مجتمعي تتولى إدارة قطاع غزة، وعملية إعادة الإعمار، معقبا: «سندعم هذا الأمر بكل ما أوتينا من قوة».

وأضاف: «حكم وإدارة غزة ليس غاية لدينا.. الهدف الأسمى لدينا هو وقف نزيف الحرب وإعمار قطاع غزة وشعور المواطن الفلسطيني بالأمن والأمان في وطنه».

وحول المسئولية الأمنية في القطاع، أكد أن لجنة الإسناد المجتمعي لديها حرية التصرف في هذا الأمر، مشيرا إلى وجود كوادر كبيرة جدًا في غزة يمكنها تولي الإدارة الأمنية.

تابع: «لن يكون هناك معضلة حول هذا الأمر ولا صعوبة.. وإن كان هناك مد بكوادر جديدة أيضًا لا مانع لدينا في هذا الأمر.. المهم أن من يحكم غزة هو فلسطيني، ابن فلسطين وقطاع غزة هو الذي يحكمها بمرجعية فلسطينية».

واختتم تصريحاته برفض أي محاولة إسرائيلية لفرض إدارة على القطاع، قائلا: «أن يفكر الاحتلال بأن يأتي على ظهر دبابة ليدير قطاع غزة، هذا الأمر أثبت التاريخ والأيام أنه لا يمكن أن يحكم الشعب الفلسطيني إلا فلسطيني باختيار الشعب وإرادته».