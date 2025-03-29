رأت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان) أن حركة حماس قد لا تمانع بإطلاق سراح بعض المحتجزين مقابل هدنة عيد الفطر.

وأضافت القناة، أنه لا يزال من غير الواضح ما هي مطالب الحركة مقابل دفعة صغيرة من الأسرى، من بينهم عيدان ألكسندر، الجندي الأمريكي الإسرائيلي الوحيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكنها أكدت أن حماس تريد وقف إطلاق النار.

وذكر التقرير العبري، أن الوسطاء يرون استعدادا لدى بعض كبار أعضاء حركة حماس لإطلاق سراح عدد صغير من المحتجزين لتأمين هدنة خلال عطلة عيد الفطر، موضحة أن مساعي مكثفة بمشاركة الولايات المتحدة وقطر تجري بشأن الاقتراح.

وزعمت القناة العبرية، أن الاتفاق لم يكن مرتبطا بعيد الفطر بقدر ما كان مرتبطا بالاحتجاجات التي اندلعت ضد حماس في مختلف أنحاء غزة خلال الأيام القليلة الماضية، مدعية أن الحركة تريد "قمع" المحتجين، ولا تستطيع فعل ذلك بسبب استئناف إسرائيل عملياتها في غزة، حيث يستهدف جيش الاحتلال مقاتليها "الذين يكتشفهم في العراء"، بحسب التقرير العبري.

وجاء التقرير بعد يوم من تصريحات دبلوماسي عربي كبير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن قطر قدمت لحماس اقتراحا أمريكيا جديدا لاستعادة وقف إطلاق النار من خلال إطلاق سراح ألكسندر، مقابل إصدار الرئيس دونالد ترامب بيانا يدعو فيه إلى الهدوء في غزة واستئناف المفاوضات من أجل إنهاء دائم للقتال.

يذكر أن حماس كانت رفضت بالفعل اقتراحا سابقا من المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والذي سعى إلى تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وأصرت على الالتزام بشروط الاتفاق الموقع في يناير، والذي كان من المقرر أن يدخل مرحلته الثانية في الثاني من مارس.

وتتضمن هذه المرحلة إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء المتبقين مقابل الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب.

لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض وقف الحرب حتى تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية، وبالتالي رفض الدخول في المرحلة الثانية، بل سعى بدلاً من ذلك إلى تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار المؤقت.