 ماريسكا يعاقب لاعبي تشيلسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماريسكا يعاقب لاعبي تشيلسي

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 29 مارس 2025 - 12:54 ص | آخر تحديث: السبت 29 مارس 2025 - 12:54 ص

فاجأ إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، لاعبيه بقرار رادع عقب سقوطهم (0-3) أمام فريق النادي تحت 21 عاما، في حصة تدريبية يوم الأربعاء الماضي.

وكان من المفترض أن يحصل اللاعبين الذين لم ينضموا لمنتخباتهم الوطنية هذا الشهر، على راحة أمس الخميس.

ومع ذلك، قرر المدرب الإيطالي إلغاء يوم الراحة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجاء هذا القرر بسبب استياء مدرب البلوز من أداء لاعبي فريقه أمام الشباب، ليطلب منهم العودة لمرافق التدريبات في اليوم التالي، لخوض حصة إضافية.

المثير أن رديف تشيلسي ضم في الوقت ذاته، لاعبين من فريق تحت 16 عاما، مثل تشيزي إزينتانا الذي سجل هدفا.

وقاد ماريسكا التدريبات على مدار الأسبوع بدون عدد من لاعبيه الدوليين، أمثال ريس جيمس وإنزو فيرنانديز، استعدادا لمواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.


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