علق شريف إكرامي حارس نادي بيراميدز على الأزمة المثارة بسبب تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بشأن إمكانية انتقال أحمد سيد «زيزو» لـ الأهلي.

كان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجه نصيحة لـ أحمد مصطفى «زيزو» جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشأن مستقبله مع الفريق الأبيض.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»: ««نصيحتي لـ زيزو يلعب خارج الدوري المصري».

وأضاف: «لو استمر زيزو في الدوري المصري.. لو انتقل للأهلي هيبقى أفضل».

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الشخصى على منصة «إكس»: «بعيدًا عن الأزمة الحالية لأنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، خاصة أننا نعيش في هذه الأجواء منذ سنوات».

وأضاف:«بصراحة وبعيدًا عن الانتماءات، قنوات الأندية تُعد من أبرز أسباب تدهور الساحة الكروية وزيادة التعصب في مصر، لأنها في ظاهرها قنوات إعلامية، لكنها في الواقع منابر للدفاع الأعمى عن أجندة واحدة».

وواصل: «للأسف، هذه القنوات بدل ما تعبّر عن مصالح الأندية وتاريخها وجمهورها، أصبحت تعكس توجهات ومصالح أشخاص، وتُستخدم أحيانًا لتحصين بعض المسؤولين أو شحن الجماهير، وده زاد من حالة الانقسام والتعصب».

وتابع: «المنصات دي حوّلت الإعلام الرياضي من رسالة توعية وروح رياضية إلى ساحة للفتنة والتعصب، وحوّلت المنافسة الطبيعية والنزيهة إلى عداوة شديدة».

وأكمل: «طول ما المنصات دي شغّالة بالإيدولوجيا والنهج ده، لا الإعلام الرياضي هيتصلّح ولا الكورة هتتعافى، الإعلام مش أداة صراع، الإعلام رسالة وضمير».

وأتم: «والجمهور من حقه يفهم ويستمتع، مش يتم استغلاله وتغييب وعيه، المهم مش مين اللي بيعمل كده، لكن الأهم احنا ليه بقينا شايفينه عادي؟».