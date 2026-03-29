قال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في تصريحات خاصة منذ قليل لـ"الشروق"، أنه منح مديري المدارس في مختلف مراكز ومدن المحافظة كامل الصلاحية لاتخاذ قرار بتأجيل امتحان اليوم، تحسبا لضعف نسب الحضور، وذلك بالتزامن مع حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذا القرار جاء حرصاً على أمن وسلامة الطلاب، ونظراً لصعوبة انتقال بعض الطلاب إلى المدارس في ظل الظروف الجوية الراهنة، مضيفا أن مديري الإدارات والمدارس هم الأقدر على تقييم الموقف الميداني في نطاق مدارسهم، خاصة في المناطق الريفية التي قد تتأثر بشكل أكبر بتجمعات مياه الأمطار.

وفيما يخص الطلاب الذين سيتقرر تأجيل امتحاناتهم، طمأن رمضان أولياء الأمور والطلاب، مؤكداً أنه سيتم تحديد موعد بديل لعقد تلك الامتحانات عقب الانتهاء من جدول المواد المتبقية مباشرة، مشدداً على أن مصلحة الطالب هي الأولوية القصوى للوزارة.



