اندلاع حريق في ميناء أوست-لوجا الروسي جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

تعرض ميناء أوست-لوجا الروسي لأضرار جديدة جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، في الوقت الذي تصعد فيه كييف هجماتها على البنية التحتية لتصدير النفط في روسيا.

وقال حاكم منطقة لينينجراد، ألكسندر دروزدينكو، في منشور عبر تطبيق تليجرام، صباح اليوم الأحد، إن المنطقة تعرضت لهجوم جديد بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف دروزدينكو، أن الدفاعات الجوية أسقطت حتى الآن 31 طائرة مسيرة فوق المنطقة، بينما تعمل فرق الطوارئ على إخماد حريق اندلع في ميناء أوست-لوجا.

وتستضيف منطقة لينينجراد، الواقعة على ساحل بحر البلطيق، مراكز تصدير روسية كبرى، وقد تعرضت لهجمات أوكرانية متكررة خلال الأسبوع الماضي.

وتوقفت عمليات الشحن في ميناء أوست-لوجا، منذ الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لأضرار جسيمة، مما يهدد صادرات النفط الروسية.

كما تعرض ميناء بريمورسك في المنطقة، هو الآخر، لأضرار.

وقبل الهجمات الأوكرانية الأخيرة مباشرة، تعامل ميناء بريمورسك وأوست-لوجا مع نحو 45%، أو ما يعادل 1.72 مليون برميل يوميا، من صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحرا، وفقا لبيانات الشحن التي اطلعت عليها بلومبرج.