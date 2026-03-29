أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تعرض البلاد لهجوم بطائرات مسيرة من إيران.

وقالت الوزارة في بيان: «تعرضت دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من إيران اليوم الأحد، ونجحت قواتنا المسلحة في التصدي لجميع الطائرات المسيّرة».

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنَّ هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.