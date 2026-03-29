«المرأة أيقونة الجمال المستدام» في معرض فني بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

شهد المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، انطلاق فعاليات معرض جماعي للفنون التشكيلية، برعاية الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، وتنظيم المجلس العربي للثقافة والتراث، بمشاركة نخبة من الفنانين من مصر وعدد من الدول العربية.

وأقيم المعرض بإشراف نشوى الغرياني، وبرئاسة صفاء مختار، إذ افتتح الفعاليات سعيد بدر، وأحمد الباز، إلى جانب حامد عبد العظيم، وبحضور كوكبة من ضيوف الشرف والفنانين والجمهور.

وجاء المعرض، تحت عنوان "المرأة أيقونة مستدامة للجمال"؛ ليقدم رؤية فنية معاصرة تعكس مكانة المرأة كمصدر إلهام ورمز للجمال والاستدامة، من خلال أعمال فنية متنوعة.

وضم المعرض 64 عملا فنيا، تنوعت بين 8 أعمال نحت، و3 أعمال تصوير فوتوغرافي، بالإضافة إلى 53 لوحة فنية باستخدام تقنيات التصوير الزيتي والأكريليك والديكوباج، في مزيج يعكس تنوع المدارس والاتجاهات الفنية.

وشارك في المعرض عدد من ضيوف الشرف، من بينهم طارق زبادي، وسعيد بدر، وعلية عبدالهادي، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين من مصر والوطن العربي، في تظاهرة فنية تعزز التبادل الثقافي وتبرز قضايا الجمال والاستدامة برؤية إبداعية حديثة.

وأكد المعرض، الدور الحيوي للفن في دعم قضايا المجتمع، وفتح آفاق جديدة للحوار الثقافي بين الفنانين والجمهور داخل واحدة من أبرز الصروح الثقافية والتاريخية في المدينة.