 مصرع شخص وإصابة 16 آخرين إثر حادث تصادم بطريق الساحل الشمالي الدولي
الأحد 29 مارس 2026 11:01 ص القاهرة
مصرع شخص وإصابة 16 آخرين إثر حادث تصادم بطريق الساحل الشمالي الدولي

أحمد سباق
نشر في: الأحد 29 مارس 2026 - 10:54 ص | آخر تحديث: الأحد 29 مارس 2026 - 10:54 ص

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون، بينهم سيدتان وطفلان إثر حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل بطريق الساحل الشمالي الدولي.

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، محمود السيد إبراهيم، 57 سنة، جثة هامدة، و16 مصابًا من بينهم سيدتان وطفلان؛ جراء حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل بالكيلو 68 بالطريق الدولي الساحلي.

وجرى تقدمت الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا في مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الحمام المركزي، لتلقي باقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

اخبار متعلقة


