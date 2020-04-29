وزارة الحج والعمرة السعودية تضع شرطا ضروريا لإعادة فتح الحرمين

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لكي تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وقالت الوزارة، في بيان: "بالتزامنا نحن بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة ستعود مكة ويُفتح الحرم وتعود زيارة مسجد رسول الله للناس من شتى بقاع الأرض.. مشاعر المسلمين معنا وتدعمنا من كل مكان".

وكانت السلطات السعودية قررت قبل شهر رمضان إلغاء الصلاة في الحرمين كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة، ولكن سمحت السلطات مع بداية شهر رمضان بأداء صلاة التراويح بـ 5 تسليمات فقط، وبتباعد بين الصفوف وكذلك المصلين.

وتظهر صور بثها التلفزيون الرسمي السعودي أداء موظفي المسجد الحرام بمكة المكرمة للصلاة في ظل تعليق الدخول للحرمين وتعليق الصلوات الخمس.