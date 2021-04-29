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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة تناشد الأطراف اليمنية بإزالة مخلفات الحرب

الامم المتحدة
الامم المتحدة
صنعاء - د ب أ
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 11:30 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 11:30 م
ناشدت الأمم المتحدة، مساء الخميس، الأطراف اليمنية المتنازعة باتخاذ إجراءات لإزالة مخلفات الحرب، غداة مقتل ثلاثة أطفال بانفجار في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها)، إن "الأنباء أفادت أن ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب اثنان آخران وامرأة إثر انفجار في مديرية المراوعة بالحُديدة الليلة الماضية".

وأضاف البيان "بحسب ما ورد، فقد وقع الانفجار بسبب تفعيل الذخائر غير المنفجرة".

وأبدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة استعدادها لتقديم الدعم في إزالة مخلفات الحرب باليمن.

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