فياريال يفوز على أرسنال ويحلم بالتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

تغلب فياريال الإسباني على ضيفه أرسنال الإنجليزي 2 / 1، اليوم الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقدم فياريال في الدقيقة الخامسة عن طريق مانو تريجيروس، قبل أن يضيف راؤول ألبيول الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 73 سجل أرسنال هدفه الوحيد من ضربة جزاء نفذها الإيفواري نيكولاس بيبي بنجاح.

وأصبح فياريال بقيادة يوناي إيمري المدير الفني السابق لأرسنال وإشبيلية، قريبا من التأهل للمباراة النهائية، وذلك في حال تكرار فوزه في مباراة الإياب أو التعادل، في حين سيكون على أرسنال الفوز بأي نتيجة لحجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

وتقام مباراةالإياب بين الفريقين في السادس من مايو المقبل في ملعب "الإمارات" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ودخل فياريال المباراة بقيادة إيمري مدرب أرسنال السابق، والذي لديه خبرة كبيرة في بطولة الدوري الأوروبي، حيث فاز باللقب ثلاث مرات أعوام 2014 و2015 و2016، كما أنه وصل إلى المباراة النهائية مع أرسنال في عام 2019، قبل أن يخسر 1 / 4 أمام تشيلسي.

على الجانب الأخر قاد الإسباني الأخر ميكيل أرتيتا أرسنال إلى الدور قبل النهائي، وهوالمدرب الذي تعد مهمة تدريب أرسنال هي الأولى له، بعدم قضى ثلاثة مواسم ونصف مساعدا لمواطنه جوسيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

وبدأت المباراة بضغط من جانب فياريال الذي باغت ضيفه وسجل هدفه الأول في المباراة مع حلول الدقيقة الخامسة عن طريق مانو تريجويروس الذي استغل كرة جاءت من الجهة اليمنى من النيجيري صامويل شكويزي، ليسدد كرة فشل الألماني بيرند لينو حارس أرسنال من التعامل معها لتهز شباك فريقه.

ورد أرسنال بمحاولة عن طريق نجمه الشاب بوكايو ساكو، الذي راوغ مدافع فياريال من الطرف الأيسر لمرمى فريقه، لكنه سدد كرة بعيدة عن مرمى جيرونيمو رولي حارس مرمى فياريال في الدقيقة العاشرة.

وواصل فياريال ضغطه ونجح في إضافة الهدف الثاني عن طريق مدافعه راؤول ألبيول، الذي تلقى تمريرة من زميله المهاجم جيراردو مورينو، ليسدد كرة في شباك لينو في الدقيقة 29.

وبعد ذلك حاول أرسنال تقليص الفارق، وسنحت له فرصة حينما احتسب له الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 34، بدعوى لمس الكرة ليد مدافع فياريال داخل منطقة الجزاء، لكنه لجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد ليقرر إلغاءها فيما بعد.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم فياريال 2 /صفر.

ومع بداية الشوط الثاني كثف أرسنال محاولاته من أجل العودة في المباراة لكنه اصطدم بطرد لاعبه داني سيبايوس الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله القوي على داني باريخو لاعب فياريال .

وتصدى لينو حارس أرسنال كرة قوية سددها مورينو مهاجم فياريال في الدقيقة 66 لينقذ فريقه من تلقي هدف ثالث.

وتلقى أرسنال دفعة معنوية في الدقيقة 73 بعد حصوله على ركلة جزاء عقب خطأ على لاعبه بوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء، ليسجل الإيفواري نيكولاس بيبي هدف تقليص الفارق لأرسنال .

وفي الدقيقة 80 تعرض إيتيان كابوي لاعب فياريال للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني، بعد اصطدام قوي مع ساكا، ليكمل كلا الفريقين المباراة بعشرة لاعبين.

واستمرت محاولات أرسنال في المباراة لتسجيل هدف التعادل بدون جدوى، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز فياريال 2 / 1.