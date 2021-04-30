اليمن: منظمة الصحة العالمية توزع مساعدات علاجية على 13 محافظة

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، توزيع مساعدات علاجية على 13 محافظة باليمن، لمواجهة وباء كورونا.



وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر "‏يواصل البنك الدولي دعم اليمن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا".



وأضافت أنه "تم توزيع شحنة من الأدوية ومعدات الحماية وأجهزة تركيز الأكسجين على 18 وحدة عزل و 3 مختبرات مركزية بـ 13 محافظة في جميع أنحاء ‎اليمن".



وتواجه اليمن موجة ثانية من فيروس كورونا، وسط نظام صحي منهار جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات.



وسجلت المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية 6294 إصابة بفيروس كورونا، منها 1222 وفاة 2731 حالة تعاف، فيما يواصل الحوثيون التكتم عن حصيلة الإصابات بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم.