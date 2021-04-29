مصادر يمنية: مصرع طفلتين بقذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي بتعز

لقيت طفلتان مصرعهما في إطلاق بقذيفة "هاون" أطلقتها ميليشيا الحوثي على منزل في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

ونقلت مصادر إعلامية يمنية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر محلي قوله إن قذيفة أطلقها الحوثيون سقطت في منزل المواطن علي حسان أحمد بقرية السبيل في عزلة القحيفة التابعة لمديرية مقبنة.

وأكدت أن القذيفة الحوثية أدت إلى وفاة الطفلة مواهب علي حسان والطفلة فرح أحمد علي أحمد، أثناء تواجدهما في المنزل الذي تضرر بشكل كبير.

وتعمد ميليشيا الحوثي على استهداف منازل المواطنين والأحياء السكنية متسببةً بسقوط ضحايا معظمهم من النساء والأطفال.

وتواصل الميليشيات مسلسل جرائمها ضد الإنسانية بحق المدنيين في محافظة الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.