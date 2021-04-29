بايدن ينفي علمه بمداهمة إف بي آي لشقة جولياني محامي ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه لم يعرف مسبقا أن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" كان يخطط لمداهمة شقة رودي جولياني يوم أمس الأربعاء وأنه لا يريد إفادة بشأن القضية المرفوعة ضد محامي الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال بايدن في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية تم تسجيلها اليوم الخميس: "لقد علمت عن ذلك الليلة الماضية عندما علم به العالم.. لم يكن لدي أي فكرة عما كان يجري".

واتهم بعض حلفاء جولياني، ومن بينهم نجله أندرو جولياني، الذي يخوض انتخابات للفوز بمنصب حاكم ولاية نيويورك، وزارة العدل بملاحقة عمدة مدينة نيويورك السابق لأسباب سياسية بعد المداهمة، التي استولى فيها مكتب التحقيقات الاتحادي على الأجهزة الالكترونية لجولياني الأب.

وقال بادين إنه لم يتم اطلاعه على التحقيق، ولن يطلب إفادة بذلك.

وقال بايدن في المقابلة إن "وزارة العدل هي محامي الشعب، وليست محامي الرئيس".