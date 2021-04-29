احتجاز امرأة بعد العثور على أربعة قتلى ومصاب في مستشفى ألماني

قالت الشرطة الألمانية مساء الأربعاء، إنه تم فتح تحقيق في قضية قتل مشتبه بها بعد العثور على أربعة أشخاص مقتولين في مستشفى بمدينة بوتسدام الألمانية.

واحتجزت امرأة/ 51 عاما / تعمل في المستشفى للاشتباه في أنها الجانية. ولم يتضح الدافع وراء ذلك بعد، كما لم يتم الكشف عن هوية المرأة.

وذكرت الشرطة فى بيان لها "أنه تم العثور على إجمالى أربعة أشخاص مصابين بإصابات قاتلة وشخص آخر مصاب بإصابات خطيرة في غرف مختلفة بالمستشفى في أحد العنابر".

وأضاف البيان أن مسحا أوليا لمكان الحادث أشار إلى أن جميع إصابات الضحايا يمكن أن تعزى إلى " الاستخدام الشديد للقوة".

ولا يزال المسار الدقيق للأحداث غير واضح وكذلك الملابسات.

ووصل المسعفون إلى المجمع قبيل الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش).

وكانت صحيفة "تاجشبيجل" الألمانية في برلين ذكرت في وقت سابق أن القتلى كانوا من المرضى.

ويتكون مجمع مستشفى أوبرلينكلينك من عدة عيادات متخصصة.

وقالت السلطات إنه لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حتى يتم إبلاغ أسر الضحايا .