اليابان:العثور على زورق سياحي مفقود تحت المياه

أعلن حرس السواحل اليابانية أنه تم العثور على زورق سياحي تحت المياه قبالة جزيرة هوكايدو اليوم الجمعة.

كان الزورق فُقد قبل ستة أيام، وعلى متنه 26شخصا. وتم تحديد موقع الزورق "كازو1" البالغ وزنه 19 طنا بعد أن قامت قوة الدفاع الذاتي البحرية بعملية بحث باستخدام كاميرات للرؤية تحت المياه قبالة شبه جزيرة شيريتوكو،حسب ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وحتى الآن تم العثور على جثث 14شخصا منذ فقدان الإتصال مع الزورق في الثالث والعشرين من شهر نيسان /أبريل الجاري.

وتم العثور على الزورق على عمق نحو 100 متر قرب كاشوني فولز(شلالات كاشوني)، وهو موقع شهير يتمتع بمناظر خلابة قرب طرف شبه الجزيرة حيث أطلق الزورق نداء استغاثة. ومازال هنا ك12 شخصا في عداد المفقودين.

وانطلق الزورق رغم التوقعات بسوء الأحوال الجوية والتحذيرات .

وتم في عام 2005 تصنيف شبه جزيرة شيرتوكو كأحد مواقع التراث الطبيعي العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وفقد الاتصال بالزورق بعد بضع ساعات من انطلاقه، وأطلق خفر السواحل عملية بحث شاركت فيها مروحية والعديد من الزوارق.

وكان على متن الزورق 22 راكبا بالغا علاوة على طفلين بالإضافة إلى الطاقم المكون من شخصين، ويبلغ عمر كل من القبطان والفرد الثاني من الطاقم 54 عاما.

كان الركاب الذين تراوحت أعمارهم من حوالي 10 إلى 89 عاما، قد قدموا من مناطق مختلفة باليابان، بما في ذلك، هوكايدو وفوكوشيما وطوكيو وفوكوكا بجنوب البلاد.