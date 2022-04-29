زيلينسكي يشكر بايدن على الدعم المالي الإضافي

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالدعم الأمريكي الإضافي، ووصفه بأنه"خطوة مهمة جدا".

وشكر زيلينسكي كلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن والشعب الأمريكي على مساعدتهم، معربا عن آمله أن يوافق الكونجرس الأمريكي سريعا على الزيادة بقيمة 33 مليار دولار.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي عبر الفيديو: "إن الرئيس بايدن اليوم قال عن حق إن هذه الخطوة ليست رخيصة".

وتابع "لكن العواقب السلبية للعدوان الروسي ضد أوكرانيا وضد الديمقراطية واسعة النطاق على العالم بأسره... هذا الدعم من الولايات المتحدة ضروري. ومعا، يمكننا بالتأكيد إيقاف العدوان الروسي والدفاع بشكل موثوق به عن الحرية في أوروبا".

ومن المبلغ الذي تم تخصيصه مؤخرا، سيجري استخدام 20 مليار دولار للمساعدات العسكرية بينما سيتم تخصيص 5ر8 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية. وتعهدت الولايات المتحدة أو أرسلت بالفعل أسلحة وذخائر تزيد قيمتها عن 7ر3 مليار دولار إلى أوكرانيا منذ بدء الهجمات الروسية في أواخر شباط/فبراير الماضي.

وأقر الكونجرس في آذار/مارس الماضي ميزانية خصص منها 6ر13 مليار دولار للمساعدات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، وسيزيد هذا المبلغ أيضا من عدد القوات الأمريكية في أوروبا ويدعم الدول المجاورة لأوكرانيا والتي استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين.