مصدر بالتموين: اتجاه لإزالة زجاجة الزيت اللتر وعبوة المكرونة النصف كيلو جرام من سلع شهر مايو

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين، إن هناك اتجاه لإزالة سلعتي الزيت اللتر والمكرونة نصف الكيلو من السلع التموينية عن شهر مايو المقبل.



ويتم طرح السلع التموينية داخل المنافذ التموين خلال الأيام الجارية؛ تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات بداية الشهر المقبل دون هاتين السلعتين حتى الآن.



وأضاف المصدر، في تصريحات للشروق، أن حذف زجاجة الزيت سعة واحد لتر وعبوة المكرونة وزن نصف كيلو، يقابله زيادة ضخ في زجاجة الزيت سعة 800 ملي وعبوة المكرونة وزن كيلو، موضحا أن الوزارة تستهدف توحيد عمليات الإنتاج وأوازن المنتجات التي يتم ضخها بالمنافذ التموينية.