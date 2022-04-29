إلغاء الإجازات والراحات للأطباء البيطريين خلال عيد الفطر في المنوفية



أعلن الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، وضع خطة محكمة للمرور على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة من خلال لجنة حماية المستهلك لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيواني وتاريخ الصلاحية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.. جاء ذلك في إطار استعدادات عيد الفطر المبارك في مديرية الطب البيطري.



وأكد أبو الغار أنه تم التأكيد على إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة وفتح المجازر لاستقبال الذبائح فترة إضافية تبعاً لكثافة الذبائح ولمواجهة زيادتها.



وتابع أنه تم التأكد من توفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم، فضلا عن تخصيص أرقام تليفونات طوارئ على مدار 24 ساعة بالمديرية (2174929 ، وفاكس 2174931) لاستقبال شكاوى المواطنين.